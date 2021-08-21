Мадридський колектив не полишає спроб здійснити трансфер Кіліана Мбаппе із ПСЖ. Все може вирішитись навіть цього літа.

ПСЖ хоче, щоб 22-річний француз продовжив свої виступи у Лізі 1. "Вершкові" ж мають інші плани на Мбаппе, а тому готують останню пропозицію клубу, стверджує AS.

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Мадридці попросили Кіліана не робити жодних різких заяв щодо майбутнього, щоб Реал міг в останні дні трансферного вікна вийти на босів ПСЖ. Флорентіно Перес підготував за зіркового форварда від 130 до 170 мільйонів євро.

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У Мадриді сподіваються, що вищезгадана сума переконає парижан все ж відпустити Кіліана Мбаппе, контракт якого з ПСЖ завершиться вже наступного літа. Сам француз неодноразово просив керівництво клубу відпустити його в Іспанію.

У нинішньому сезоні Мбаппе вже провів 3 матчі Ліги 1, у яких забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.

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