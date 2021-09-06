Следующим летом мадридцы готовятся устроить революцию с омоложением состава, информирует Marca.

Две трансферные бомбы по цене одной – Реал вернет фанатам "долг" за провал с Мбаппе

В этом году все началось с Алабы и Камавинга, однако Перес жаждет значительно большего. В планах босса Реала приглашение Мбаппе, Холанда и Погба, которые сформируют галактическую команду. А вот с некоторыми именитыми ветеранами придется прощаться. Ожидается, что Сантьяго Бернабеу на правах свободных агентов покинут Бейл, Марсело и Иско. Также будет пересматриваться физическая форма Луки Модрича, которому скоро исполнится 36 лет.

Напомним, параллельно Реал завершает масштабную реконструкцию Сантьяго Бернабеу, который станет домом для созвездия потенциальных новичков.

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