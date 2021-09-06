Наступного літа мадридці готуються влаштувати революцію з омолодженням складу, інформує Marca.

Дві трансферні бомби за ціною однієї – Реал поверне фанатам "борг" за провал з Мбаппе

Цього року все розпочалося з Алаби та Камавінга, однак Перес жадає значно більшого. В планах боса Реала запрошення Мбаппе, Холанда і Погба, які сформують галактичну команду. Натомість з деякими іменитими ветеранами доведеться прощатися. Очікується, що Сантьяго Бернабеу на правах вільних агентів покинуть Бейл, Марсело та Іско. Також буде переглядатися фізична форма Луки Модріча, якому незабаром виповниться 36 років.

Нагадаємо, паралельно Реал завершує масштабну реконструкцію Сантьяго Бернабеу, який стане домівкою для сузір'я потенційних новачків.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021