Президент "бланкос" Флорентино Перес достиг устной договоренности с Килианом Мбаппе, что он переберется в Мадрид по окончании текущего сезона. Стороны согласовали все детали будущего сотрудничества еще несколько недель назад, а предыдущий контракт будет подписан в январе 2022-го, информирует Marca.

22-летний чемпион мира вроде бы снова "отшил" ПСЖ. Шейхи предлагали своей звезде соглашение на 3 года с самой высокой зарплатой в команде – 45 млн евро чистыми.

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Более того, мадридцы не ограничатся подписанием звездного француза. Перес стремится сформировать космическое атакующие триденте Мбаппе-Бензема-Холланд. Отмечается, что Реал уже общался с агентом норвежца Мино Райолой, который готов поспособствовать переезду форварда Боруссии в испанскую столицу.

Переходы обоих "галактикос" обойдутся Флорентино в "скромные" 100 млн евро, ведь платить придется только за Холланда. Правда, Мбаппе может рассчитывать на солидный подписной бонус. Испанская пресса пишет о 40-50 миллионах.

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