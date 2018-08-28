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Реал готов заплатить за Маркоса Алонсо сумму, которую требует Челси

27 августа 23:32 61 Читати українською
Реал готов заплатить за Маркоса Алонсо сумму, которую требует Челси
Маркос Алонсо / ФК Челси

Защитник Челси Маркос Алонсо может вернуться в мадридский Реал. "Бланкос" готовы заплатить 60 млн евро.

Реал готов выложить за Маркоса Алонсо 60 млн евро, сообщает Don Balon. Это та сумма, которую требует лондонский Челси за своего футболиста.

Челси готов продать Алонсо за 60 млн евро

Ранее сообщалось, что в услугах испанца также заинтересован мадридский Атлетико, поскольку "матрасников" может покинуть Филипе Луис и перейти в ПСЖ.

Челси все равно не горит желанием отпускать левого защитника даже несмотря на финансовые условия, которые устраивают лондонскую команду.

Челси будет отклонять предложения по Алонсо

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