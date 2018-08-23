Челси готов продать Алонсо за 60 млн евро

Маркос Алонсо может перейти в Реал или Атлетико, если кто-то из клубов заплатит Челси 60 млн евро.

Реал и Атлетико имеют шансы приобрести левого защитника Челси Маркоса Алонсо, сообщает AS. Правда, за испанца придется заплатить 60 млн евро.

Ранее сообщалось о серьезном интересе Реала к своему воспитаннику, также в борьбу включился Атлетико, который ищет замену Филипе Луису в случае отъезда бразильца в ПСЖ. Но позже появилась информация, что Челси будет отклонять все предложения по латералю.

Именно Алонсо стал автором победного гола в ворота Арсенала в матче 2 тура АПЛ (3:2).