Реал готовий заплатити за Маркоса Алонсо суму, яку вимагає Челсі

Захисник Челсі Маркос Алонсо може повернутись у мадридський Реал. "Бланкос" готові заплатити 60 млн євро.

Реал готовий викласти за Маркоса Алонсо 60 млн євро, повідомляє Don Balon. Це та сума, яку вимагає лондонський Челсі за свого футболіста.

Челсі готовий продати Алонсо за 60 млн євро

Раніше повідомлялось, що у послугах іспанця також зацікавлений мадридський Атлетіко, оскільки "матрацників" може покинути Філіпе Луїс та перейти в ПСЖ.

Челсі все одно не горить бажанням відпускати лівого захисника навіть попри фінансові умови, які влаштовують лондонську команду.

Челсі відхилятиме пропозиції щодо Алонсо