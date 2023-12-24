Защитник Реала Винисиус Тобиас, права на которого принадлежат Шахтеру, может уже летом стать полноценным игроком мадридцев.

Реал договорился о выкупе Тобиаса из Шахтера летом 2024 года, а "горняки" получат 15 млн евро за бразильца, сообщает AS.

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Отмечается, что это должно состояться в июле следующего года, когда завершится арендное соглашение Винисиуса Тобиаса с мадридцами. Ранее сообщалось, что Реал заплатит "горнякам" за правого защитника чуть более 10 млн.

Напомним, сам Шахтер зимой 2022 года заплатил Интернасьоналу 6 млн евро, но из-за полномасштабного вторжения России Тобиас не успел сыграть ни одного официального поединка за "горняков".

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