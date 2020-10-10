"Сливочные" хотят обновить соглашения с Серхио Рамосом и Лукой Модричем, которые подходят к концу в июне 2021 года.

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По информации La Vanguardia, Перес ценит важность обоих игроков для Реала и осознает, что болельщики не поймут, если руководство не приложит усилий, чтобы удержать своих ветеранов.

До сих пор неизвестно, на какой срок Реал попытается продлить контракты, поскольку мадридцы традиционно пролонгируют договора на один год с игроками, которым уже более 30 лет.

К слову, оба провели по 4 матча в составе "сливочных" в текущем сезоне, а Рамос отметился забитым голом.

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