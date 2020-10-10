"Вершкові" бажають оновити угоди із Серхіо Рамосом та Лукою Модрічем, які добігають кінця у червні 2021 року.

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За інформацією La Vanguardia, Перес цінує важливість обох гравців для Реала і усвідомлює, що вболівальники не зрозуміють, якщо керівництво не докладе зусиль, щоб утримати своїх ветеранів.

Досі невідомо, на який термін Реал спробує продовжити контракти, оскільки мадридці традиційно пролонгують угоди на один рік із гравцями, яким уже більше 30 років.

До слова, обидва провели по 4 матчі у складі "вершкових" у поточному сезоні, а Рамос відзначився забитим голом.

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