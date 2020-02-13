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Реал готов побить свой трансферный рекорд ради Лаутаро Мартинеса, – СМИ

19:43 160 Читати українською
Реал готов побить свой трансферный рекорд ради Лаутаро Мартинеса, – СМИ
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Реал присоединился к борьбе за форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Мадридский клуб не пугает даже большая клаусула аргентинца, информирует TyC Sports.

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Контракт Мартинеса с Интером предусматривает сумму выкупа в 120 млн евро. Таким образом, звезда миланцев может стать самым дорогим игроком в истории Реала, пока это звание удерживает Гарет Бейл (101 млн в 2013 году). Источник добавляет, что "сливочным" придется выдержать немалую конкуренцию в борьбе за 22-летнего бомбардира. В частности, Барселона уже не одно трансферное окно охотится за игроком сборной Аргентины.

В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 20 матчей за Интер, в которых отметился 11 голами и 3 ассистами.

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