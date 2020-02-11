Реал стремится переманить Брозовича

Хорватский полузащитник Интера Марцело Брозович имеет шанс перебраться в чемпионат Испании.

Мадридский Реал рассматривает возможность подписания Марцело Брозовича из миланского Интера, сообщает Mundo Deportivo.

Реал заинтересовался голкипером Милана – Лунин рискует получить звездного конкурента

По информации источника, в этом переходе заинтересован лично Зинедин Зидан. Французский тренер может использовать хорвата в качестве альтернативы Каземиро, у которого сейчас нет конкурента в составе "сливочных".

Отметим, что Брозович стал одним из лидеров команды Антонио Конте, поэтому итальянцы будут пытаться удержать футболиста. По данным сайта Transfermarkt, стоимость полузащитника сборной Хорватии составляет 60 миллионов евро.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду