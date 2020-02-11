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Реал стремится переманить Брозовича

11 февраля 23:55 7 Читати українською
Реал стремится переманить Брозовича
Марцело Брозович / фото с открытых источников

Хорватский полузащитник Интера Марцело Брозович имеет шанс перебраться в чемпионат Испании.

Мадридский Реал рассматривает возможность подписания Марцело Брозовича из миланского Интера, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, в этом переходе заинтересован лично Зинедин Зидан. Французский тренер может использовать хорвата в качестве альтернативы Каземиро, у которого сейчас нет конкурента в составе "сливочных".

Отметим, что Брозович стал одним из лидеров команды Антонио Конте, поэтому итальянцы будут пытаться удержать футболиста. По данным сайта Transfermarkt, стоимость полузащитника сборной Хорватии составляет 60 миллионов евро.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Марцело Брозович Марцело Брозович Интер Интер
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