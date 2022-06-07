Полузащитник Монако Орельен Чуамени в ближайшее время должен стать игроком мадридского Реала.

Реал и Монако договорились о трансфере Чуамени этим летом, сообщает The Athletic. Стороны завершают оформление необходимых документов.

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Трансфер оценивают в 80 млн евро, но с разными бонусами сумма может дойти до 100 млн. Орельен подпишет контракт до 2027 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Чуамени провел 50 матчей на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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