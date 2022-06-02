Килиан Мбаппе забыл свою мадридскую мечту и теперь действует исключительно в интересах ПСЖ.

Нападающий пытается отговорить Орельена Чуамени от перехода в Реал и убеждает переехать в столицу Франции, сообщает Marca.

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ПСЖ также хочет подписать 22-летнего хавбека Монако, однако он якобы согласовывает финальные детали трансфера в Мадрид за 100 млн евро. Мбаппе раньше сам отказался от приглашения Реала, а теперь еще хочет лишить мадридцев желанных новичков. Нападающему помогает лагерь сборной Франции, где он сейчас находится вместе с Чуамени и может напрямую разговаривать с полузащитником Монако.

Добавим, что в прошлом сезоне Орельен провел 50 матчей на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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