Мюнхенский клуб давно ищет качественного голкипера, который бы со временем заменил Мануэля Нойера. Однако ни один топовый вратарь не хочет сидеть за спиной 36-летнего немца, поэтому Бавария решила перейти к запасному плану.

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По информации TodoFichajes, мюнхенцы задумались над приглашением Андрея Лунина, который получает мало шансов в Реале. Отмечается, что украинец не единственный в списке претендентов. Бавария вообще склонна отдать предпочтение немецкому голкиперу, но хорошего варианта на рынке сейчас нет. Следовательно, обсуждение кандидатуры Лунина стали более основательными.

Напомним, голкипер сборной Украины стал игроком Реала еще летом 2018 года, но с тех пор сыграл в составе мадридцев лишь 5 матчей. Лунин прочно сидит за спиной Тибо Куртуа. Кстати, бельгиец на 6 лет моложе Нойера.

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