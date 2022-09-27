Угода сімох гравців завершується вже наступного літа, ще четверо стають вільними агентами у 2024-му, інформує AS.

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Статуси цих футболістів суттєво відрізняються. Наприклад, Бензема, Модріч та Кроос самі будуть вирішувати, чи хочуть залишатися в клубі після завершення цього сезону. Переговори з Начо вже розпочались, а щодо Себальйоса Реал ще не визначився. Натомість з Маріано та Асенсіо вже все ясно – влітку вони шукатимуть нові клуби.

У 2024-му добігають кінця контракти Азара, Лукаса Васкеса, Одріосоли та Луніна. Усі ці гравці не можуть похизуватися місцем у старті, але в них попереду ще цілий сезон, щоб змінити своє становище.

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