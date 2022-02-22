Форвард ПСЖ влітку стане вільний агентом, що й провокує чутки. Очікується, що Мбаппе приєднається до Реала, якому дав слово ще минулого літа.

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За інформацією Goal, мадридці переконані в успішному завершенні переходу. Ба більше, Реал міг би завершити все офіційно ще до кінця поточного сезону, але побоюється, що це може зіпсувати атмосферу в команді Анчелотті, яка активно бореться за перемогу в Ла Лізі.

Водночас ПСЖ не полишає спроб зберегти 23-річного француза, пропонуючи йому неймовірні умови контракту. В поточному сезоні Мбаппе провів 33 матчі за парижан, в яких оформив 22 голи та 16 асистів.

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