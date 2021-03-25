Мадридцы будут рассматривать два варианта в случае летнего ухода главного тренера, сообщает AS.

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Первый – легендарный Рауль, который довольно успешно работает с Кастильей. Бывший форвард "сливочных" имеет не так много тренерского опыта, однако прекрасно знает традиции и требования Реала. Второй вариант – Йоахим Лев. У немца никаких проблем с опытом нет, а летом он станет свободным после ухода из сборной.

Отмечается, что Реал продолжает доверять Зидану и не планирует менять тренера. Ситуация будет зависеть от самого француза, контракт которого рассчитан до лета 2022 года.

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