Мадридский клуб официально подтвердил повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги у 23-летнего бразильца.

Анчелотти оценил возможность появления новичков в Реале после серии травм

Реал не дает сроков восстановления Вини, но это делает Marca – около 4-6 недель. Вингер точно пропустит несколько туров чемпионата, не поедет в сборную Бразилии и вряд ли успеет до старта ЛЧ (19-20 сентября). Винисиус 3 года избегал серьезных травм, но серия прервалась в матче против Сельты, когда бразилец попросил замену уже на 18-й минуте.

Напомним, ранее в лазарет Реала загремели Себальос, Гюлер, Менди, Куртуа и Милитао. Теперь в распоряжении Карло Анчелотти всего 3 атакующих игрока – Родриго, Хоселу и Браим Диас.

Реал дожал Сельту, одержав победу в дебютном матче Кепы – конкурент Лунина нервничал, а Винисиус травмировался