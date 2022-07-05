У перехода Луки Йовича есть все шансы стать самым провальным в истории Реала.

Летом 2019 года Королевский клуб купил Йовича у Айнтрахта за 63 миллиона евро, но серб бездарно провалился на Сантьяго Бернабеу. Реал признал свою ошибку и теперь отпускает футболиста бесплатно.

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По информации Джанлуки Ди Марцио, 24-летний футболист перейдет в Фиорентину. В то же время, в течение двух последующих лет Реал продолжит платить Йовичу половину зарплаты (2,5 млн). После этого термина "фиалки" смогут продлить соглашение с форвардом еще на два сезона, но будут вынуждены платить ему самостоятельно.

За все время пребывания в Реале Йович 51 раз выходил на поле. Забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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