Влітку 2019 року Королівський клуб купив Йовіча в Айнтрахта за 63 мільйони євро, але серб бездарно провалився на Сантьяго Бернабеу. Реал визнав свою помилку і тепер відпускає футболіста безкоштовно.

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За інформацією Джанлуки Ді Марціо, 24-річний футболіст перейде у Фіорентину. Водночас упродовж двох наступних років Реал продовжить платити Йовічу половину зарплати (2,5 млн). Після цього терміну "фіалки" зможуть продовжити угоду з форвардом ще на два сезони, але будуть змушені платити йому самостійно.

До слова, за весь час перебування в Реалі Йовіч 51 раз виходив на поле. Забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

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