"Шпоры" уже подписали четырех новичков (Перишича, Форстера, Биссума и Ришарлисона), но Антонио Конте этого мало. Итальянец настроен построить команду, способную пробиться в Лигу чемпионов, и требует усиления.

Хави поставил крест на Депаю, а Барселона повесила ценник

Очередным пополнением должен стать дуэт из Барселоны. Тоттенхэм практически согласовал аренду Клемана Лангле за 3 млн евро, а также работает над переходом Мемфиса Депая. Хави не рассчитывает на нидерландца в новом сезоне, поэтому он может окончательно покинуть Камп Ноу.

По информации Sport.es, английский клуб готов заплатить за 28-летнего форварда около 20 млн евро. В то же время Барселона хочет не менее 25-ти. Напомним, что Депай прошлым летом перебрался в Каталонию на правах свободного агента.

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