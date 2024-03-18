Реал, Баварія і Мілан мають намір обмінятися лівими захисниками, інформує Mundo Deportivo. Повідомляється, що Реал хоче підписати Альфонсо Девіса з Баварії, а мюнхенці планують замінити канадця Тео Ернандесом з Мілана.

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Водночас "россонері" мають закрити позицію лівого захисника Ферланом Менді з Реала. Повідомляється, що перешкодити цій тристоронній угоді може і четверта сторона. ПСЖ також зацікавлений у підписанні Тео Ернандеса і не має наміру здаватися в боротьбі за француза.

Орієнтовна вартість Девіса, Ернандеса і Менді за даними Transfermarkt становить 70 млн, 60 млн і 20 млн євро відповідно.

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