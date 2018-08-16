Реал – Атлетико: Сауль и Коке в овертайме добивают "сливочных"

Победитель Лиги чемпионов Реал и триумфатор Лиги Европы Атлетико ведут борьбу за Суперкубок УЕФА. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч Реал – Атлетико начался в 22.00 по киевскому времени.

"Матрасники" уже на первой минуте вышли вперед. Годин роскошной передачей с собственной половины нашел Диего Косту, а тот прокинул мяч мимо Рамоса и Варана и с острого угла расстрелял ворота Реала. Этот гол стал самым ранним в истории Суперкубка УЕФА.

Реал – Атлетико – видео голов

Далее последовала интересная игра, Реал со временем ощутимо больше начал владеть мячом. "Сливочные" создавали моменты после ярких индивидуальных действий Бейла и Марсело. Асенсио мог сравнять счет, замыкая прострел бразильского фулбэка, но спас Облак. Впрочем, в середине тайма прекрасный навес Гарета нашел голову Бензема – 1:1.

В течение следующих нескольких минут Асенсио имел две возможности, чтобы вывести Реал вперед. Однако сначала испанец немного не попал в ближний угол, а в следующем эпизоде, оказавшись один на один с голкипером, не решился на удар и зажевал шанс. Атлетико проснулся в конце первого тайма – "кольчоренос" отвели игру от своих ворот.

После перерыва именно Атлетико взял мяч под контроль. Правда, серьезной угрозы воротам Наваса не было. Зато один из немногих выходов Реала на чужую половину поля закончился голом. Кроос подал угловой, а Хуанфран в борьбе с Бензема задел мяч рукой в своей штрафной. Рамос идеально исполнил пенальти, а Реал повел в счете.

"Сливочные" не старались любой ценой вернуть себе мяч, но некоторое время держали ситуацию под контролем. Атлетико сумел зажать соперника у его ворот на несколько минут, и защитники Реала дали сбой. Марсело ошибся, после чего Хуанфран подхватил снаряд и отбросил его на Корреа, а Анхель выкатил Косте на пустые ворота – 2:2.

До конца основного времени лучшие шансы забить имел тот же Диего Коста, а на последней минуте все мог решить Марсело. Ни в одном из эпизодов мяч не залетел в сетку, поэтому матч перешел в овертайм.

Первые 7 минут остались за Реалом – команда Хулена Лопетеги вообще не отдавала "круглого" оппонентам. На 98 минуте случилось нечто совершенно нелогичное – Атлетико забил в третий раз. Защитники королевского клуба решили мелким пасом выходить из-под прессинга, но допустили фейл. Мяч отскочил к Партею, а Сауль с его передачи изысканным ударом вколотил третий гол Навасу.

Через несколько мгновений "матрасники" закрепили преимущество. Диего Коста вновь собрал на себя внимание нескольких соперников, а Витоло и Коке без сопротивления загнали мяч в ворота Реала.

Суперкубок УЕФА

Реал – Атлетико – 2:4

Голы: Бензема, 27, Рамос, 63 – Коста, 1, Коста, 79, Сауль, 98, Коке, 104