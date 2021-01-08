Реал активно интересуется Соном, но кореец остается лишь третьим в списке желаемых трансферов Зидана
Форвард Тоттенхэма Сон Хин Мин своим прогрессом привлек внимание скаутов чемпиона Испании.
Сон Хин Мин занимает третье место в шорт-листе тренерского штаба Реала для звездного усиления, сообщает OK Diaro.
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Лидирует в этом списке форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, а на втором месте расположился талант дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд. Очевидно, что приобрести всех трех топ-нападающих у мадридцев не будет финансовой возможности и рациональной необходимости, поэтому Зидану придется выбирать.
В нынешнем сезоне АПЛ Сон провел 16 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 5-ю ассистами.
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