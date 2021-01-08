Сон Хин Мін посідає третю сходинку у шорт-листі тренерського штабу Реала для зіркового підсилення, повідомляє OK Diaro.

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Лідирує у цьому списку форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, а на другому місці розташувався талант дортмундської Борусії Ерлінг Холанд. Очевидно, що придбати усіх трьох топ-нападників у мадридців не буде фінансової можливості і раціональної необхідності, тому Зідану доведеться вибирати.

У нинішньому сезоні АПЛ Сон провів 16 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 5-ма асистами.

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