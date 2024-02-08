Артем Довбик и Виктор Цыганков снова встретятся с судьей, который работал на матчах сборной Украины.

Жирона сыграет против Реала в матче за первое место Ла Лиги 10 февраля. На эту встречу главным рефери Королевская испанская футбольная федерация назначила Хуана Мартинеса Мунуэру.

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Испанский рефери дважды в своей карьере работал на матчах сборной Украины на системе VAR. В обоих случаях Мунуэра принял решение не в пользу украинцев. Во время матча плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Уэльса испанец не позвал Лаоса к монитору, когда сфолили на Ярмоленко. В итоге пенальти не назначили.

Похожий эпизод случился и в матче 20 ноября 2023-го с Италией. На третьей компенсированной минуте ко второму тайму игры арбитр Хесус Хиль Мансано не стал назначать 11-метровый удар за падение Михаила Мудрика в штрафной площадке соперника. Матч Украина – Италия в итоге завершился нулевой ничьей, что вывело в финальный турнир итальянцев, а команда Реброва будет бороться за путевку через плей-офф.

Напомним, команда Артема Довбыка и Виктора Цыганкова находится сейчас на втором месте с 56 баллами. Реал занимает первую строчку с 58 очками.

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