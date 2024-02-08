Артем Довбик та Віктор Циганков знову зустрінуться з суддею, який працював на матчах збірної України.

Жирона зіграє проти Реала в матчі за перше місце Ла Ліги 10 лютого. На цю зустріч головним рефері Королівська іспанська футбольна федерація призначила Хуана Мартінеса Мунуеру.

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Іспанський рефері двічі у своїй кар'єрі працював на матчах збірної України на системі VAR. В обох випадках Мунуера ухвалив рішення не на користь українців. Під час матчу плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Уельсу іспанець не позвав Лаоса до монітора, коли сфолили на Ярмоленку. У підсумку пенальті не призначили.

Схожий епізод трапився і в матчі 20 листопада 2023-го з Італією. На третій компенсованій хвилині до другого тайму гри арбітр Хесус Хіль Мансано не став призначати 11-метровий удар за падіння Михайла Мудрика у штрафному майданчику суперника. Матч Україна – Італія зрештою завершився нульовою нічиєю, що вивело у фінальний турнір італійців, а команда Реброва буде боротися за путівку через плей-офф.

Нагадаємо, команда Артема Довбика і Віктора Циганкова перебуває наразі на другому місці з 56 балами. Реал посідає першу сходинку з 58 очками.

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