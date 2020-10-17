Уже сегодня, 17 октября, мадридский Реал сыграет домашний поединок 6-го тура Ла Лиги против Кадиса.

Лунин все же может дебютировать за Реал уже на выходных – Куртуа берегут на Шахтер

Среди других готовится к возможному дебюту и украинский голкипер Андрей Лунин. На своей странице в социальной сети Instagram 21-летний вратарь опубликовал видео тренировочного процесса с командой. В частности, вратарь сборной Украины показал сейвы после ударов своих партнеров по команде.

Напомним, после 5-ти туров "сливочные" с 10 баллами возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании.

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