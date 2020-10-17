Голкіпер збірної України Андрій Лунін наполегливо працює на тренуваннях, чекаючи свого шансу.

Вже сьогодні, 17 жовтня, мадридський Реал зіграє домашній поєдинок 6-го туру Ла Ліги проти Кадіса.

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Серед інших готується до можливого дебюту і український голкіпер Андрій Лунін. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram 21-річний воротар опублікував відео тренувального процесу з командою. Зокрема, воротар збірної України показав сейви після ударів своїх партнерів по команді.

Нагадаємо, після 5-ти турів "вершкові" з 10 балами очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

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