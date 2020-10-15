Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин имеет возможность впервые в карьере сыграть за мадридский клуб в матче испанского первенства.

Несмотря на восстановление Тибо Куртуа после травмы, Зидан размышляет над предоставлением шанса Лунину в матче против Кадиса. Игра пройдет в субботу, 17 октября.

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По информации AS, украинец после возвращения из расположения национальной сборной не терял времени и упорно тренировался под наблюдением француза и тренера голкиперов Роберто Васкеса. Куртуа же получит отдых, чтобы быть в боевой готовности на матч Лиги чемпионов против Шахтера 21 октября и Эль-Класико, которое состоится через 3 дня после встречи с "горняками".

Кроме этого, Лунин выделился среди одноклубников, приобретя дом на окраине Мадрида, в который переедет уже в ноябре. Украинец выбрал тихое и спокойное место, чтобы иметь возможность настроиться на борьбу в стартовом составе Реала не только на тренировках, но и в домашних условиях.

В сезоне 2020/21 Лунин не провёл в составе "бланкос" ни минуты, но тренерский штаб полностью доволен его работой на тренировках.

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