Реал и Барселона сыграют в США в рамках предсезонного тура. Матч состоится в Лас-Вегасе 23 июля. Уже за месяц до игры все билеты были распроданы, сообщает AS.

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Эль Класико соберет аншлаг. Поединок в Неваде посетят 65 тысяч зрителей. На других матчах Реала и Барселоны в США также наблюдается солд-аут.

Такой интерес за океаном подогревает мысли Флорентино Переса и Жоана Лапорта о создании Суперлиги. В скором времени Суд ЕС проведет слушания по делу с УЕФА.