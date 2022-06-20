Представьте стадион, который будет в 10 раз больше Камп Ноу.

Американский дизайнер Пол Пфайффер создал макет гигантской арены, которая могла вместить миллион зрителей одновременно. Художник назвал свое творение "Витрувианский эксперимент".

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К стандартным трем ярусам стадиона Пфайффер "достроил" еще один огромный круговой ярус. Выглядит величественно, но из верхних рядов вряд ли что-нибудь было бы видно на поле.

Сейчас самым большим в мире считается стадион "Первого мая" в Пхеньяне, который вмещает 150 тысяч зрителей.