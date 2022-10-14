Тибо Куртуа до сих пор не может тренироваться из-за травмы, поэтому даст украинцу пятый раз подряд выйти с первых минут, утверждает Marca.

Лунин готовится останавливать Барселону – пострадала камера Реала

Лунин отыграл туры чемпионата против Хетафе, Осасуны и двухматчевую дуэль с Шахтером в Лиге чемпионов. Реал дважды выиграл, дважды расписал ничью и пропустил три гола. Клубные врачи до последнего откладывают возвращение Куртуа, чтобы бельгиец избежал осложнений и вдруг не пропустил ЧМ-2022. А вот Антонио Рюдигер уже оклемался после жесткого столкновения с Трубиным и готов играть.

Добавим, что матч Реал – Барселона состоится уже 16 октября, начало в 17:15. Гранды имеют по 22 очка и делят первую строчку, однако у каталонцев значительно лучше разница голов. У Лунина есть шанс стать первым украинцем, который сыграет в Эль Класико. Ранее Дмитрий Чигринский дважды попадал в заявку Барселоны против Реала, однако на поле так и не выходил.

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