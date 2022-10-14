Тібо Куртуа досі не може тренуватись через травму, тому дасть українцю вп'яте поспіль вийти з перших хвилин, стверджує Marca.

Лунін готується зупиняти Барселону – постраждала камера Реала

Лунін відіграв тури чемпіонату проти Хетафе, Осасуни і двоматчеву дуель з Шахтарем в Лізі чемпіонів. Реал двічі виграв, двічі розписав нічию і пропустив три голи. Клубні лікарі до останнього відкладають повернення Куртуа, щоб бельгієць уникнув ускладнень і раптом не пропустив ЧС-2022. Натомість Антоніо Рюдігер вже оговтався після жорсткого зіткнення з Трубіним і готовий грати.

Додамо, що матч Реал – Барселона відбудеться вже 16 жовтня, початок о 17:15. Гранди мають по 22 очки і ділять першу сходинку, однак у каталонців значно краща різниця голів. Лунін має шанс стати першим українцем, який зіграє в Ель Класіко. Раніше Дмитро Чигринський двічі потрапляв у заявку Барселони проти Реала, однак на поле так і не виходив.

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