Реал – Атлетико: церемония награждения победителей Суперкубка УЕФА

Атлетико одолел Реал в борьбе за Суперкубок УЕФА. Смотрите видео с церемонии награждения победителей турнира.

Матч за Суперкубок УЕФА между Реалом и Атлетико был напряженным, основное время закончилось со счетом 2:2.

Атлетико в ярком матче победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА

В дополнительное время Атлетико был сильнее. Голы Коке и Сауля помогли "матрасникам" одержать победу и поднять над головой заветный титул.