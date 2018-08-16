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Реал – Атлетико: церемония награждения победителей Суперкубка УЕФА

06:30 23 Читати українською
Реал – Атлетико: церемония награждения победителей Суперкубка УЕФА
Реал – Атлетико: церемония награждения победителей Суперкубка УЕФА

Атлетико одолел Реал в борьбе за Суперкубок УЕФА. Смотрите видео с церемонии награждения победителей турнира.

Матч за Суперкубок УЕФА между Реалом и Атлетико был напряженным, основное время закончилось со счетом 2:2.

Атлетико в ярком матче победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА

В дополнительное время Атлетико был сильнее. Голы Коке и Сауля помогли "матрасникам" одержать победу и поднять над головой заветный титул.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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