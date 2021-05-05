Ліга чемпіонів УЄФА 2020/21, півфінал, матч-відповідь

Челсі – Реал Мадрид – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Вернер, 27, Маунт, 85

Челсі підходив до домашнього поєдинку проти Реала із результативною виїзною нічиєю за плечима (1:1). Значної переваги вона не давала, адже іспанцям в будь-якому випадку необхідно було забивати бодай один м'яч – і матч у Мадриді показав, що великої кількості моментів "вершковим" для цього не потрібно. Втім, загальна тактична картина тієї зустрічі запам'яталася перевагою лондонців при роботі у пресингу, вищою динамікою лондонців і вмінням команд "сушити" гру.

Челсі – Реал Мадрид – 2:0 – відео голів

Кадрова ситуація "бланкос" та тактичні особливості "аристократів" змушували Зінедіна Зідана щось змінювати. Поєдинок на Стемфорд Брідж він вирішив розпочати у класичній схемі 4-3-3 (вдома Реал стартував у схемі 3-4-2-1), а у позиційні атаки активно вмикалася практично вся лінія оборони. При цьому в основу поверулися Менді, Рамос та Азар. Томас Тухель, своєю чергою, майже нічого не змінював після першої зустрічі – єдиною зміною став вихід Хаверца в атаці замість Пулішіча.

Дебютні п'ять хвилин команди взяли на розігрів, а потім почався екшн. Реал намагався йти вперед широким фронтом із залученням великої групи футболістів, однак Челсі класно пресингував і швидко повертав м'яч після втрат. Агресивний стиль мадридців при цьому відкривав зони за їхніми спинами – особливо багато їх виникало на флангах. Звідти і прилетіла перша небезпечна атака – це Вернер підхопив обрізку Вінісіуса, увірвався на край штрафного й пройшов Мілітао, але в останню мить Рамос заблокував прорив німця.

"Вершкові" на 10-й відповіли дальнім пострілом Крооса, але він виявився занадто повільним і простим для Менді. Рюдігер за дві хвилини показав, як потрібно бити – його удар метрів з 25-ти виявився дуже потужним. Втім, Куртуа парирував. За мить до цього епізоду Маунт накрутив захисників Реала на лівому краю штрафного й прострілив, але Куртуа вибив передачу ногами. Ще за чотири хвилини Вернер накрутив Каземіро й Мілітао, продершись у цю ж зону й покотивши на Хаверца, однак Кай замість замикання сфолив проти Рамоса.

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Челсі явно намацав ослаблену зону в обороні. Вже на 17-й хвилині з неї прилетів гол Вернера, якому вдалося замкнути простріл Хаверца з лівого флангу на 11 метрів, однак "вершкових" врятував офсайд. Лишень після цього мадридці змогли відвести гру від власних воріт, однак у атаці підопічні Зінедіна Зідана довгий час нічого цікавого не створювали. Цим вони приспали увагу Челсі, ледь не відкривши рахунок: Бензема на 26-й хвилині розвернувся перед штрафним і потужно зарядив під дальню стійку – Менді виконав фантастичний сейв!

Не забиваєш ти – забивають тобі. Вже на 27-й Челсі забив чистий гол: Канте несподівано легко розкрутився навколо Каземіро, набрав швидкість і обігрався перед штрафним з партнером – після цього він виконав передачу під вихід Хаверца віч-на-віч! Кай перекинув Куртуа, але влучив у поперечку. На щастя для лондонців, на добиванні опинився Вернер, який уникнув офсайду й з метру забив головою! 1:0.

В другій половині першого тайму Челсі продовжував ловити Реал на контратаках. В одній з них на побачення з Куртуа міг вийти центрбек Рюдігер – настільки великі провали виникали у мадридців в обороні. Втім, Челсі свою перевагу так і не реалізував, а от гості цілком могли зрівняти рахунок на 36-й хвилині – це Бензема у шикарному стрибку замкнув подачу Ферлана Менді з лівого флангу. Едуар Менді витягнув м'яч з-під поперечки! Загалом же, в цей період зустрічі вболівальники могли занудьгувати, адже позиційної боротьби було забагато.

На перерву команди відправились за мінімальної переваги лондонців. В другому таймі Реал повинен був йти уперед, однак футбол підопічних Зінедіна Зідана шокував. Жодного небезпечного моменту чи бодай цікавої атаки мадридці в перші півгодини не провели, а от Челсі просто ґвалтував лінію оборони гостей на контратаках. Вже на 47-й хвилині все могло завершитись для іспанців голом Хаверца, якому дали замкнути навіс Аспілікуети – Кай влучив у поперечину!

На 51-й забивати мав Тьягу Сілва, який прийшов на подачу зі штрафного, однак його удар головою пролетів над поперечкою Ще за три хвилини Маунт скористався жахливою помилкою захисників, вирвавшись віч-на-віч з Куртуа й пробивши "щічкою". М'яч полетів на трибуни! На 59-й же Хаверц разом з Вернером вискочив сам на сам з голкіпером – Кай спробував вирішити епізод самотужки, потужно вистріливши низом, але Куртуа парирував ногою!

Стривожений Зінедін Зідан на 63-й хвилині провів подвійну заміну, замість Менді й Вінісіуса кинувши у бій Асенсіо та Вальверде, однак вже на 66-й лондонці вийшли у контратаку 3-в-1 з виходом Канте віч-на-віч. Куртуа і тут врятував Реал, а мадридці у відповідь провели удар Азара з гострого кута. Менді виручив господарів.

Це був останній небезпечний момент Реала у зустрічі. Челсі ж і не думав зупинятися, розриваючи оборону "вершкових" і при цьому демонструючи феєричне марнотратство. Так, на 74-й хвилині Тьягу Сілва замикав навіс з кутового, пробивши повз ближній кут, а на 77-й свіжий Пулішіч переграв суперника у штрафному, простріливши у воротарський майданчик – Маунту зовсім трішечки не вистачило до вирішального удару! На 81-й Канте знайшов Пулішіча у цій же зоні, однак Крістіан, отримавши класну передачу, пробив повз дальній кут!

Зрештою, Челсі добився свого. На 85-й хвилині Канте розігнав атаку й віддав передачу під вривання Пулішічу на правий край карного майданчика – американець же витягнув на себе захисників і Куртуа, після чого прострілив у воротарський. Маунт же, вискочивши з-за спини Мілітао, замкнув! 2:0! У компенсований час свіжий Джеймс міг і розгром влаштувати, однак його удар з лінії штрафного пройшов поруч з лівою стійкою.

Зрештою, свисток Даніеле Орсато зафіксував впевнену перемогу Челсі. Лондонці стали другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21 – їхнім суперником стане Манчестер Сіті.

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