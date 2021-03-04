РБ Лейпциг уверенно обыграл Вольфсбург и пробился в полуфинал Кубка Германии
РБ Лейпциг принимал Вольфсбург в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
Кубок Германии, 1/4 финала
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0
Голы: Поульсен, 63, Чхан, 88
Нереализованный пенальти: Вегхорст, 26
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На старте поединка соперники демонстрировали равную борьбу, а в середине тайма гости получили роскошную возможность открыть счет. Однако Вегхорст потерял этот шанс, не реализовав пенальти.
Такое расточительство только разозлило "быков". После перерыва подопечные Нагельсманна полностью доминировали, что и принесло свои результаты. Сначала Поульсен выровнял положение хозяев, а перед финальным свистком Чхан вырвал победу.
Итак, РБ Лейпциг присоединяется к уже известным полуфиналистам Кубка Германии, среди которых Хольштайн и Боруссия Д. Последний победитель четвертьфиналов определится в поединке Регенсбург – Вердер.
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