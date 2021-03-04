Кубок Германии, 1/4 финала

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0

Голы: Поульсен, 63, Чхан, 88

Нереализованный пенальти: Вегхорст, 26

Дортмунд минимально переиграл Гладбах в противостоянии Боруссий и вышел в полуфинал Кубка Германии

На старте поединка соперники демонстрировали равную борьбу, а в середине тайма гости получили роскошную возможность открыть счет. Однако Вегхорст потерял этот шанс, не реализовав пенальти.

Такое расточительство только разозлило "быков". После перерыва подопечные Нагельсманна полностью доминировали, что и принесло свои результаты. Сначала Поульсен выровнял положение хозяев, а перед финальным свистком Чхан вырвал победу.

Итак, РБ Лейпциг присоединяется к уже известным полуфиналистам Кубка Германии, среди которых Хольштайн и Боруссия Д. Последний победитель четвертьфиналов определится в поединке Регенсбург – Вердер.

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