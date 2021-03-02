Дортмунд минимально переиграл Гладбах в противостоянии Боруссий и вышел в полуфинал Кубка Германии
В рамках 1/4 финала Кубка Германии дортмундская Боруссия удержала преимущество над Боруссией Менхенгладбах. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".
После сенсационного вылета Баварии противостояние двух Боруссий уже на четвертьфинальной стадии вполне заслуживало титул досрочного финала. А дополнительной изюминкой матча стал грядущий переезд наставника Гладбаха Марко Розе в Дортмунд.
Ройс празднует солидный юбилей в Боруссии Д
Очевидно, вдохновившись этими моментами, команды активно начали на Боруссии-парк. Хозяева уже на 2-й минуте обязаны были открывать счет: после перехвата Хоффманн вырезал на линию вратарской с правого фланга, но Тюрам не смог переиграть Хица.
Боруссия Д ответила еще эффектнее позже. Это забытый обороной Гладбаха Ройс бил с лета метров с восьми после передачи Санчо с рикошетом от оппонента – мяч просвистел над перекладиной!
Однако, столь интересный запев неожиданно превратился в шахматную партию с большим количеством позиционной борьбы. Новый всплеск активности пришелся лишь на конец первой половины-начало второго тайма. Сначала Холанд выскочил на свидание с Зиппелем после роскошного паса из центрального круга (пробил неточно), а дальше Тюрам реализовал свой выход один на один с кипером, но лайнсмен зафиксировал офсайд. Похожие эмоции на 53-й минуте испытал тот же Холанд, когда его забитый мяч отменили после применения VAR за фол в атаке.
Гладбах на этот выпад дортмундцев ответил моментом Бенсебаини. Алжирец бильярдным выстрелом метров с 20-ти решил проверить бдительность Хица – вратарь "шмелей" сумел вытянуть мяч из угла и перевел на угловой.
А на 66-й минуте Дортмунд наконец забил. Гости разыграли образцовую контратаку: атакующее трио Боруссии Д убежало на половину поля соперника после потери Хоффманна и разыграло комбинацию с финальным аккордом от Санчо – 0:1!
Пропущенный мяч, однако, не привел Гладбах в себя. Подопечные Розе вообще выпали из игры минут на 15, и тренерскому штабу "жеребцов" пришлось вмешаться тройной заменой. Дортмунд мог закрывать все вопросы в эти минуты, но своими возможностями не воспользовался.
Лишь на 88-й минуте хавбек хозяев Закария "крутил" в девятку с линии штрафной после скидки партнера, но мяч разминулся с верхним углом. Рост скоростей на финальном отрезке поединка привел к удалению дортмундца Дауда и серии угловых от хозяев. Но отыграться Гладбах так и не сумел. Далее идет Дортмунд.
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