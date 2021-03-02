После сенсационного вылета Баварии противостояние двух Боруссий уже на четвертьфинальной стадии вполне заслуживало титул досрочного финала. А дополнительной изюминкой матча стал грядущий переезд наставника Гладбаха Марко Розе в Дортмунд.

Ройс празднует солидный юбилей в Боруссии Д

Очевидно, вдохновившись этими моментами, команды активно начали на Боруссии-парк. Хозяева уже на 2-й минуте обязаны были открывать счет: после перехвата Хоффманн вырезал на линию вратарской с правого фланга, но Тюрам не смог переиграть Хица.

Боруссия Д ответила еще эффектнее позже. Это забытый обороной Гладбаха Ройс бил с лета метров с восьми после передачи Санчо с рикошетом от оппонента – мяч просвистел над перекладиной!

Однако, столь интересный запев неожиданно превратился в шахматную партию с большим количеством позиционной борьбы. Новый всплеск активности пришелся лишь на конец первой половины-начало второго тайма. Сначала Холанд выскочил на свидание с Зиппелем после роскошного паса из центрального круга (пробил неточно), а дальше Тюрам реализовал свой выход один на один с кипером, но лайнсмен зафиксировал офсайд. Похожие эмоции на 53-й минуте испытал тот же Холанд, когда его забитый мяч отменили после применения VAR за фол в атаке.

Гладбах на этот выпад дортмундцев ответил моментом Бенсебаини. Алжирец бильярдным выстрелом метров с 20-ти решил проверить бдительность Хица – вратарь "шмелей" сумел вытянуть мяч из угла и перевел на угловой.

А на 66-й минуте Дортмунд наконец забил. Гости разыграли образцовую контратаку: атакующее трио Боруссии Д убежало на половину поля соперника после потери Хоффманна и разыграло комбинацию с финальным аккордом от Санчо – 0:1!

Пропущенный мяч, однако, не привел Гладбах в себя. Подопечные Розе вообще выпали из игры минут на 15, и тренерскому штабу "жеребцов" пришлось вмешаться тройной заменой. Дортмунд мог закрывать все вопросы в эти минуты, но своими возможностями не воспользовался.

Лишь на 88-й минуте хавбек хозяев Закария "крутил" в девятку с линии штрафной после скидки партнера, но мяч разминулся с верхним углом. Рост скоростей на финальном отрезке поединка привел к удалению дортмундца Дауда и серии угловых от хозяев. Но отыграться Гладбах так и не сумел. Далее идет Дортмунд.

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