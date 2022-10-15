В субботу в 10-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Айнтрахт – Байер – 5:1

Голи: Камада, 45+5 (пен), 72 (пен), Коло-Муани, 58, Линдстрём, 65, Аларио, 86 – Инкапье, 56

Удаление: Инкапье, 71 (Байер, вторая желтая карточка)

Штутгарт – Бохум – 4:1

Голы: Вамангитука, 3 (пен), 65, Ахамада, 22, Эндо, 72 – Цоллер, 29

Вердер – Майнц – 0:2

Голы: Ингвартсен, 36, Ли, 66

Вольфсбург – Боруссия М – 2:2

Голы: Герхардт, 43, Мармуш, 69 – Тюрам, 13, 48

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Байер продолжает выступать мальчиками для избиения в Бундеслиге. Очередной командой, вытершей ноги о леверкузенцев, стал Айнтрахт. Гости держались почти весь тайм, не нанеся ни одного удара в створ ворот "орлов", но на перерыв ушли уступая. На 4-й добавленной минуте Тапсоба прыгнул в ноги сопернику и арбитр назначил пенальти. Коло-Муани с отметки не смог переиграть Градецки, однако рефери попросил перебить и Камада свой шанс не упустил.

После отдыха Инкапье сравнял, но уже через две минуты Коло-Муани головой снова вывел Айнтрахт вперед. Линдстрем, Камада еще раз с пенальти и Аларио показали Хаби Алонсо целую корзину проблем, которые нужно как-то решать, чтобы спасать провальный сезон. Справедливости ради стоит отметить, что помог разгрому и автор единственного гола в ворота "орлов" – за 20 минут до завершения матча Инкапье заработал вторую желтую карточку и оставил Байер в меньшинстве. Первое поражение Хаби Алонсо в Бундеслиге и второе за неделю после разгрома в ЛЧ от Порту.

Штутграт в битве неудачников разбил Бохум. Соарес уже на 3-й минуте выполнил грязный подкат и привез в свои ворота пенальти, который четко реализовал Вамангитука. В середине тайма Ахамада удвоил преимущество хозяев, однако Цоллер довольно быстро один гол отквитал и команды ушли на перерыв с минимальным разрывом в счете. После отдыха Вамангитука оформил дубль, а точку в матче поставил Эндо. Украинский защитник Иван Ордец провел на поле весь матч и получил вместе с голкипером Мануэлем Риманом худшую оценку (5,4).

Вердер на своем поле довольно неожиданно уступил Майнцу. Ингвартсен и Ли забили по голу в каждом из таймов и значительно улучшили положение "карнавальщиков" в Бундеслиге.

В еще одном матче соседи по турнирной таблице – Вольфсбург и Боруссия М – не выявили сильнейшего. Тюрам вывел менхенгладбахцев вперед еще в начале встречи, однако Герхардт перед свистком на перерыв сумел сравнять. Сразу после выхода на второй тайм Тюрам оформил дубль, но Мармуш вскоре восстановил статус-кво. Поединок так и завершился боевой ничьей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ