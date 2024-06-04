Ключевые персоны Баварии разглядели в Мюллере потенциал стать боссом клуба, сообщает мюнхенское издание Abendzeitung.

"Ваши ср*ные деньги решают не все", – Хёнесс разразился критикой ПСЖ и Манчестер Сити

Томасу точно предложат место в наблюдательном или исполнительном совете. Более того, ему пророчат судьбу Ули Хёнесса, который после ухода с поста президента клуба продолжает из тени влиять на процессы.

Харизматичный футболист уже сейчас считается символом Баварии и может добраться даже до президентства, став "новым Хёнессом".

Мюллер пока что не думает о такой перспективе и концентрируется на игровой карьере. Он планирует продолжать выступления, пока будет получать удовольствие от футбола. У Томаса контракт до лета 2025-го.