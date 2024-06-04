Итальянский гранд пытается подписать Хуммельса
Немецкий защитник Матс Хуммельс впервые может поиграть за пределами Бундеслиги.
Рома вышла на Хуммельса в попытках оформить трансфер свободного агента, сообщает Bild со ссылкой на Corriere della Sera. Римский клуб предлагает защитнику соглашение на два сезона с возможностью продлить сотрудничество еще на год.
Хуммельс был готов пойти на жертвы ради Евро, но Нагельсманн не поверил: "Я вхожу в пятерку лучших защитников"
У Матса летом истекает контракт с Боруссией. Дортмунд не проявляет инициативу для сохранения опытного футболиста. В клубе мало сторонников Хуммельса, а отношения с тренером у центрбека напряженные.
25-летний Хуммельс в последнее время сдал, однако в этом сезоне выдал несколько ярких перфомансов в топ-матчах и вышел с командой в финал Лиги чемпионов.
Он провел всю карьеру в Боруссии и Баварии, став чемпионом Германии 5 раз. Матс заявлял о желании поиграть за границей, но не собирается уезжать на другой континент, чтобы иметь возможность постоянно видеть сына.