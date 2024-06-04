Рома вышла на Хуммельса в попытках оформить трансфер свободного агента, сообщает Bild со ссылкой на Corriere della Sera. Римский клуб предлагает защитнику соглашение на два сезона с возможностью продлить сотрудничество еще на год.

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У Матса летом истекает контракт с Боруссией. Дортмунд не проявляет инициативу для сохранения опытного футболиста. В клубе мало сторонников Хуммельса, а отношения с тренером у центрбека напряженные.

25-летний Хуммельс в последнее время сдал, однако в этом сезоне выдал несколько ярких перфомансов в топ-матчах и вышел с командой в финал Лиги чемпионов.

Он провел всю карьеру в Боруссии и Баварии, став чемпионом Германии 5 раз. Матс заявлял о желании поиграть за границей, но не собирается уезжать на другой континент, чтобы иметь возможность постоянно видеть сына.