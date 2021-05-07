Венгерский кипер поставил подпись под новым контрактом с "красными быками", сообщает официальный сайт клуба.

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Гулачи заключил соглашение с Лейпцигом до лета 2025 года. Он защищает ворота команды с 2015-го. Вместе с вратарем новый контракт с саксонцами подписал и тренер голкиперов Фредерик Гесслинг. Он может остаться в клубе еще на пять лет.

К слову, в нынешнем сезоне Петер Гулачи провел 44 матча во всех турнирах, из них 20 – "сухие". Воспитанник МТК является рекордсменом Лейпцига по количеству поединков в Бундеслиге (222).

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