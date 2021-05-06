Трансферная сага имени Эрлинга Холанда рискует стать одной из самых горячих в летнее межсезонье.

К гонке за форвардом Боруссии Д присоединился еще один тяжеловес европейского футбола. Ранее среди претендентов на Холанда выделялись Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, а сейчас конкуренцию им составит Бавария.

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Юлиан Нагельсманн, который возглавит мюнхенцев летом, хочет видеть 20-летнего нападающего в статуса преемника Роберта Левандовски. В августе поляку исполнится 33, а Холанд, по мнению тренера, является идеальным форвардом для Баварии после ухода Роберта, информирует MD со ссылкой на Sky Sport.

В сезоне 2020/21 Эрлинг Холанд забил 37 голов в 38-ми матчах. Соглашение 20-летнего норвежца с "шмелями" рассчитано еще на 3 сезона, а Боруссия Д отчаянно пытается удержать своего бомбардира.

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