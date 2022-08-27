РБ Лейпциг благодаря дублю Нкунку одолел Вольфсбург – соперник Шахтера в ЛЧ одержал первую победу в сезоне
В субботу в 4-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 4-й тур
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0
Голы: Нкунку, 4 (пен.), 90
Майнц – Байер – 0:3
Голы: Буркардт, 29 (аг.), Фримпонг, 39, 41
Удаления: Инкапье, 77 (Байер, вторая желтая карточка), Баккер, 90+4 (Байер, вторая желтая карточка)
Герта – Боруссия Д – 0:1
Гол: Модест, 32
Шальке – Унион Берлин – 1:6
Голы: Бюльтер, 31 (п.) – Торсбю, 6, Беккер, 37, 46, Хаберер, 45+3, Михель, 87, 90
Хоффенхайм – Аугсбург – 1:0
Гол: Гайгер, 39
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Соперник Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов – РБ Лейпциг на своем поле принимал Вольфсбург. Хозяевам удалось выйти вперед уже на первых минутах: Лакруа сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Нкунку с отметки не оставил шансов Куну Кастелсу. "Быки" продолжали владеть преимуществом в течение матча, однако счет оставался шатким. Лишь на последней минуте встречи все тот же Нкунку снял все вопросы о победителе, оформив дубль (Отавио не смог как следует попасть по мячу и Кристофер расстреливал уже пустые ворота). Подопечные Доменико Тедеско добыли первую победу в сезоне (после проигрыша и двух ничьих) и занимают десятое место турнирной таблицы Бундеслиги.
Байер, начавший сезон с трех поражений подряд, сумел пробить Майнц в середине первого тайма. После навеса с углового мяч отскочил в Инкапье, эквадорец мощно пробил, сфера задела ногу Буркардта и влетела в сетку. Под конец тайма Фримпонг оформил дубль – сначала он точно завершил прострел Диаби после выхода последнего один на один, а через 2 минуты ворвался в штрафную, обыграл нескольких защитников и голкипера и закатил в сетку. За 15 минут до завершения матча Инкапье получил вторую желтую карточку и оставил Байер в меньшинстве, а уже в добавленное время такое же наказание получил Баккер. Однако это никак не помогло Майнцу забить хотя бы гол престижа.
Дортмундская Боруссия смогла воплотить свое преимущество в забитый мяч в выездном матче с Гертой лишь во второй половине первого тайма. Модест отреагировал на передачу Озкана и головой попал в девятку. После перерыва у обеих команду были неплохие шансы забить, однако поединок так и завершился минимальной победой "шмелей".
Унион в матче с Шальке вышел вперед уже на 6-й минуте. После розыгрыша углового берлинцы навесили на дальнюю штангу, Духи головой сбросил в центр штрафной и Тюрсбю открыл счет. Всередине тайма гельзенкирхенцы сравняли с пенальти, но уже через 5 минут пропустили второй раз благодаря рикошету. Уже в добавленное время Унион забил в третий раз, а сразу после перерыва фактически лишил соперника шансов на успех. Михель на последних минутах оформил дубль, принеся берлинцам разгромную победу.
В еще одном матче Хоффенхайм минимально обыграл Аугсбург.