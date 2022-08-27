Германия, Бундеслига, 4-й тур

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0

Голы: Нкунку, 4 (пен.), 90

Майнц – Байер – 0:3

Голы: Буркардт, 29 (аг.), Фримпонг, 39, 41

Удаления: Инкапье, 77 (Байер, вторая желтая карточка), Баккер, 90+4 (Байер, вторая желтая карточка)

Герта – Боруссия Д – 0:1

Гол: Модест, 32

Шальке – Унион Берлин – 1:6

Голы: Бюльтер, 31 (п.) – Торсбю, 6, Беккер, 37, 46, Хаберер, 45+3, Михель, 87, 90

Хоффенхайм – Аугсбург – 1:0

Гол: Гайгер, 39

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Соперник Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов – РБ Лейпциг на своем поле принимал Вольфсбург. Хозяевам удалось выйти вперед уже на первых минутах: Лакруа сыграл рукой в ​​собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Нкунку с отметки не оставил шансов Куну Кастелсу. "Быки" продолжали владеть преимуществом в течение матча, однако счет оставался шатким. Лишь на последней минуте встречи все тот же Нкунку снял все вопросы о победителе, оформив дубль (Отавио не смог как следует попасть по мячу и Кристофер расстреливал уже пустые ворота). Подопечные Доменико Тедеско добыли первую победу в сезоне (после проигрыша и двух ничьих) и занимают десятое место турнирной таблицы Бундеслиги.

Байер, начавший сезон с трех поражений подряд, сумел пробить Майнц в середине первого тайма. После навеса с углового мяч отскочил в Инкапье, эквадорец мощно пробил, сфера задела ногу Буркардта и влетела в сетку. Под конец тайма Фримпонг оформил дубль – сначала он точно завершил прострел Диаби после выхода последнего один на один, а через 2 минуты ворвался в штрафную, обыграл нескольких защитников и голкипера и закатил в сетку. За 15 минут до завершения матча Инкапье получил вторую желтую карточку и оставил Байер в меньшинстве, а уже в добавленное время такое же наказание получил Баккер. Однако это никак не помогло Майнцу забить хотя бы гол престижа.

Дортмундская Боруссия смогла воплотить свое преимущество в забитый мяч в выездном матче с Гертой лишь во второй половине первого тайма. Модест отреагировал на передачу Озкана и головой попал в девятку. После перерыва у обеих команду были неплохие шансы забить, однако поединок так и завершился минимальной победой "шмелей".

Унион в матче с Шальке вышел вперед уже на 6-й минуте. После розыгрыша углового берлинцы навесили на дальнюю штангу, Духи головой сбросил в центр штрафной и Тюрсбю открыл счет. Всередине тайма гельзенкирхенцы сравняли с пенальти, но уже через 5 минут пропустили второй раз благодаря рикошету. Уже в добавленное время Унион забил в третий раз, а сразу после перерыва фактически лишил соперника шансов на успех. Михель на последних минутах оформил дубль, принеся берлинцам разгромную победу.

В еще одном матче Хоффенхайм минимально обыграл Аугсбург.

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