Німеччина, Бундесліга, 4-й тур

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0

Голи: Нкунку, 4 (пен.), 90

Майнц – Байєр – 0:3

Голи: Буркардт, 29 (аг.), Фрімпонг, 39, 41

Вилучення: Інкап'є, 77 (Байєр, друга жовта картка), Баккер, 90+4 (Байєр, друга жовта картка)

Герта – Борусія Д – 0:1

Гол: Модест, 32

Шальке – Уніон Берлін – 1:6

Голи: Бюльтер, 31 (п.) – Торсбю, 6, Беккер, 37, 46, Хаберер, 45+3, Міхель, 87, 90

Хоффенхайм – Аугсбург – 1:0

Гол: Гайгер, 39

Фрайбург виграв у Бохума дощову битву імені воротарів – Ордець отримав кілька хвилин після 0:7 від Баварії

Суперник Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів – РБ Лейпциг на своєму полі приймав Вольфсбург. Господарям вдалось вийти вперед вже на перших хвилинах: Лакруа зіграв рукою у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Нкунку з позначки не залишив шансів Куну Кастелсу. "Бики" продовжували володіти перевагою протягом матчу, однак рахунок залишався хитким. Лише на останній хвилині зустрічі все той же Нкунку зняв всі питання щодо переможця, оформивши дубль (Отавіо не зміг як слід влучити по м'ячу і Крістофер розстрілював вже порожні ворота). Підопічні Доменіко Тедеско здобули першу пеермогу в сезоні (після програшу і двох нічиїх) і посідають десяту сходинку турнірної таблиці Бундесліги.

Байєр, який розпочав сезон з трьох поразок поспіль, зумів пробити Майнц в середині першого тайму. Після навісу з кутового м'яч відскочив до Інкап'є, еквадорець потужно пробив, сфера зачепила ногу Буркардта і влетіла у сітку. Під кінець тайму Фрімпонг оформив дубль – спочатку він влучно завершив простріл Діабі після виходу останнього сам на сам, а за 2 хвилини увірвався у штрафний, обіграв кількох захисників та голкіпера і закотив у сітку. За 15 хвилин до завершення матчу Інкап'є отримав другу жовту картку і залишив Байєр у меншості, а вже у доданий час таке саме покарання отримав Баккер. Однак це ніяк не допомогло Майнцу забити бодай гол престижу.

Дортмундська Борусія змогла втілити свою перевагу у забитий м'яч у виїзному матчі з Гертою лише у другій половині першого тайму. Модест зреагував на передачу Озкана і головою поцілив у дев'ятку. По перерві у обох команду були непогані шанси забити, однак поєдинок так і завершився мінімальною перемогою "джмелів".

Уніон у матчі з Шальке вийшов вперед вже на 6-й хвилині. Після розіграшу кутового берлінці навісили на дальню штангу, Духі головою скинув у центр штрафного і Тюрсбю відкрив рахунок. Всередині тайму гельзенкірхенці зрівняли з пенальті, та вже на 5 хвилин пропустили вдруге завдяки рикошету. Вже у доданий час Уніон забив втретє, а одразу по перерві фактично позбавив суперника шансів на успіх. Міхель на останніх хвилинах оформив дубль, принісши берлінцям розгромну перемогу.

У ще одному матчі Хоффенхайм мінімально обіграв Аугсбург.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ