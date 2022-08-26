Бохум проиграл стартовые 3 тура, среди которых 0:7 от Баварии в минувшие выходные. Одним из виновников фиаско "назначили" Ивана Ордеца, на этот раз оставшегося в запасе.

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Стадион накрыл мощный ливень, однако это не помешало командам создавать моменты. Счет легко мог быть 2:2, если бы не удачная игра вратарей. Апофеоз расточительности произошел на 22-й минуте – Фрайбург дважды пробил в Римана, а Хоффлер с нескольких метров влепил над воротами.

По иронии судьбы, вратарь Бохума и привез решающий пенальти в дебюте второй половины. Риман не смог зафиксировать мокрый мяч и потянул Шаллая за шорты. Даже здесь кипер мог спасти гостей. Он отразил удар Грифо и добивание, но с третьей попытки его пробили. Затем последовали новые моменты и выход Ордеца на 85-й минуте, который не спас Бохум от минимального поражения. Команда украинца стартовала с 4 поражений подряд, а вот Фрайбург с 9 очками как минимум временно догнал Баварию.

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