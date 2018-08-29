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РБ Лейпциг – Заря: предматчевая пресс-конференция Юрия Вернидуба

20:38 152 Читати українською
РБ Лейпциг – Заря: предматчевая пресс-конференция Юрия Вернидуба
Юрий Вернидуб / фото: ФК Заря

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб ответил на вопросы журналистов накануне матча против РБ Лейпциг.

"Нам предстоит серьезная игра. Это показал матч в Запорожье. РБ Лейпциг – очень хороший, сильный клуб. Дома мы играли 75 минут не в равных составах. Нам удалось сыграть на ноль. Надеюсь, что завтра удаления не повторится, ребята будут более сдержанными и назойливыми в плане игры.

У Дмитрия Хомченовского микротравма. Надеюсь, что он поправится к воскресной игре против киевского Арсенала.

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Мы все знаем, что нужно забивать. Но сначала необходимо забить, а потом будем смотреть. Надеюсь, что их настроение передастся на игру. Повторюсь, что Лейпциг – очень серьезная команда. Если говорить честно, то мы находимся на двух разных полюсах, и я не боюсь это говорить. Но это не самое важное. Все решается на футбольном поле, где футболисты могут проявить себя с лучшей стороны и показать характер.

Сабо: Заря не пройдет РБ Лейпциг

В украинском чемпионате много футболистов, которые хотят проявить себя у нас или в Лиге Европы и уехать в европейские клубы. Для нас Лига Европы имеет значение. Точно так же, как и внутренний чемпионат. Мы не разделяем эти два турнира. Нам тяжело играть на два фронта, но нужно быть к этому готовыми", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, ответные матчи

РБ Лейпциг - Заря: Четверг 30 августа 2018

РБ Лейпциг
до матча
21
час
:
37
мин
Заря
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Лига Европы РБ Лейпциг - Заря Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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