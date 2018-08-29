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Заря вылетела в Лейцпциг без Хомченовского и Громова

13:43 71 Читати українською
Заря вылетела в Лейцпциг без Хомченовского и Громова
Заря вылетела в Лейцпциг без Хомченовского и Громова

Луганская команда полетела в Германию на матч плей-офф квалификации Лиги Европы против РБ Лейпциг.

Наставник Зари Юрий Вернидуб взял на матч против следующих футболистов:

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Вратари: Луис Фелипе, Зауре Махарадзе.

Защитники: Александр Тимчик, Никита Каменюка, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Александр Сваток, Виталий Вернидуб, Артем Гордиенко.

Полузащитники: Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Леван Арвеладзе, Богдан Михайличенко, Силас, Евгений Чеберко, Владислав Кабаев.

Нападающие: Рафаэль да Силва.

Интересно, что вне списка остались Дмитрий Хомченовский и Артем Громов. Последний продолжает восстанавливаться от травмы.

Матч плей-офф квалификации Лиги Европы РБ Лейпциг – Заря состоится 30 августа. Начало поединка в 19:30.

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Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, ответные матчи

РБ Лейпциг - Заря: Четверг 30 августа 2018

РБ Лейпциг
до матча
1
дн
:
4
час
:
28
мин
Заря
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Артём Громов Артём Громов Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский Заря Заря Лига Европы РБ Лейпциг - Заря
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