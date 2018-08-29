Заря вылетела в Лейцпциг без Хомченовского и Громова

Луганская команда полетела в Германию на матч плей-офф квалификации Лиги Европы против РБ Лейпциг.
Наставник Зари Юрий Вернидуб взял на матч против следующих футболистов:
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Вратари: Луис Фелипе, Зауре Махарадзе.
Защитники: Александр Тимчик, Никита Каменюка, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Александр Сваток, Виталий Вернидуб, Артем Гордиенко.
Полузащитники: Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Леван Арвеладзе, Богдан Михайличенко, Силас, Евгений Чеберко, Владислав Кабаев.
Нападающие: Рафаэль да Силва.
Интересно, что вне списка остались Дмитрий Хомченовский и Артем Громов. Последний продолжает восстанавливаться от травмы.
Матч плей-офф квалификации Лиги Европы РБ Лейпциг – Заря состоится 30 августа. Начало поединка в 19:30.
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