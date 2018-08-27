Сабо: Заря не пройдет РБ Лейпциг

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы между РБ Лейпциг и Зарей.

"Все мы были свидетелями первого поединка, который был очень напряженным и невероятно трудным для луганской команды, которая встречалась с соперником, который входит в пятерку лучших команд Бундеслиги. И плюс к этому с 16-й минуты первого тайма Заря осталась вдесятером после удаления Леднева.

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Необходимо отдать должное тренерскому штабу Зари под руководством Юрия Вернидуба, который подготовил команду по всем параметрам на высоком уровне. Ведь не имея достойной скамейки запасных, играя одним составом на нескольких направлениях, команда достойно провела всю игру, при том, что имела на одного игрока меньше, добилась приемлемого результата.

Ответный матч будет тяжелым для Зари, ведь РБ Лейпциг имеет в команде игроков приличного класса, плюс есть глубина резерва и фактор домашнего поля.

Думаю Заря в групповой этап ЛЕ не пробьется. Хотя футбол тем и прекрасен, что результат не всегда ожидаемый. В любом случае желаю успешной игры Зари, постоять за честь страны", – цитирует Сабо портал Footboom.

Ответный матч РБ Лейпциг – Заря состоится 30 августа. Начало поединка в 19:30.

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